Miles desfilan en Chile en Marcha del Orgullo que exige postura clara al Gobierno de Kast

Compartir

4 minutos

Santiago de Chile, 27 jun (EFE).- Miles de personas se manifestaron este sábado en Chile durante la XXVI Marcha del Orgullo, una movilización que estuvo enmarcada dentro de la petición al Gobierno de una «postura pública sobre los derechos LGTBIQ+», entre otras reivindicaciones, según dirigentes y asistentes.

Los manifestantes se reunieron en Santiago en la Plaza Baquedano entre banderas, pancartas y música, para desfilar por el centro de la capital en un trayecto de 8 kilómetros, a través de la avenida Alameda, hasta concluir en la Plaza Los Héroes.

La comunidad, además, se congregó para festejar el 35 aniversario del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), la principal organización LGTBI del país, quienes encabezaron la movilización con adultos mayores, entre ellos el fundador Rolando Jiménez, quien reivindicó su lucha y alertó sobre retrocesos.

«Entre 1991 y 2022, el país experimentó importantes progresos en igualdad, con leyes y políticas públicas que ampliaron la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+. Sin embargo, ese proceso comenzó a perder fuerza, a partir de 2024 se registraron los primeros retrocesos en garantías conquistadas», aseguró.

El matrimonio igualitario, por ejemplo, es ley en Chile desde 2022, después de que en 2016 el Estado chileno y Movilh firmaran un Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el país se comprometió a crear, tramitar y aprobar la norma.

Para el Movimiento, la administración del ultraconservador José Antonio Kast ha dado «señales contradictorias» en la postura sobre estos derechos ante organismos internacionales, y alertan sobre la petición al Ejecutivo de aprobar un proyecto que elimina el lenguaje inclusivo de las políticas públicas.

«El uso del lenguaje inclusivo también es importante para la comunidad, para que la gente sepa cómo tratar a las personas. Entonces, creo que es muy importante también que ocupemos los pronombres correctos», manifestó a EFE Capris Letal, una destacada artista drag queen y transformista.

A través de un comunicado el Movilh explicó que se «eliminó circulares en Educación contra la discriminación y por otro lado el Gobierno dice que no recortará derechos. Nos mantenemos así la incertidumbre, por lo que exigimos una postura clara y pública al respecto».

La petición es compartida por Dalton, un instructor de pilates y artista performático de 40 años, quien acudió con su pareja y su perro, pero reconoció no tener muchas expectativas.

«Todos los años se hace y me parece súper bien, no importa el gobierno que esté, pero no va a pasar. No espero nada de este gobierno, que se mantenga lo que se ha logrado como mínimo en verdad, no espero mucho avance», comentó a EFE.

Un informe del Movilh de 2026 indicó que los casos y denuncias por discriminación debido a la orientación sexual, la expresión y la identidad de género subieron en un 27,1 % en el último año, sumando 3.620 sucesos entre agresiones físicas y verbales.

En ese sentido, organizaciones como la Fundación Todo Mejora, presentes en la concentración, trabajan en la atención a la salud mental de esta comunidad y advierten sobre un panorama complejo.

«Tenemos datos como que 7 de cada 10 jóvenes en Chile han sufrido discriminación en el último año y eso ya nos pone en alerta», dijo a EFE Cristian Prinea, director ejecutivo de la institución.

En esa misma línea reveló que, según estudios del Ministerio de Salud, «un 40% las personas LGBTIQA+, en el último año, han tenido ideación o comportamiento suicida, esto con respecto al 16% de personas heterosexuales y géneros. Sólo esos dos números nos dan cuenta la importancia de cuidar la salud mental». EFE

mjr/eav

(video)