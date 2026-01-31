Miles protestan ante embajada de EEUU en Copenhague en solidaridad con veteranos daneses

Berlín, 31 ene (EFE).- Miles de personas marcharon este sábado hasta la embajada de Estados Unidos en Copenhague, convocadas por la asociación de veteranos de las Fuerzas Armadas danesas, para expresar su rechazo a unas palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, con las que puso en duda la labor de los aliados europeos en Afganistán.

Miles de personas se sumaron a la manifestación, de acuerdo con las imágenes de cadenas de televisión locales como TV2, y se colocaron coronas en un monumento a los soldados caídos.

«Dinamarca sufrió las peores bajas per cápita de todos los países de la OTAN que contestaron a la llamada del deber», remachó el presidente de Veteranos Daneses, Carsten Rasmussen, en un discurso a los manifestantes.

«Para honrar el recuerdo de los 52 héroes daneses que realizaron el máximo sacrificio cuando combatían codo con codo con los hermanos de armas estadounidenses, leeremos solemnemente cada uno de los nombres de cada guerrero caído», agregó en alusión al número de soldados caídos en Afganistán e Irak.

La convocatoria destacaba que los veteranos se sienten «abandonados y ridiculizados por la administración Trump» y que no es posible expresar el dolor causado por la circunstancia de que «en la Casa Blanca se hayan olvidado las contribuciones y sacrificios de Dinamarca en la lucha por la democracia, la paz y la libertad».

Veteranos Daneses también denunció que el Gobierno de Trump haya faltado al respeto «a la soberanía del Reino de Dinamarca y al derecho a la autodeterminación del pueblo de Groenlandia», en relación a las aspiraciones anexionistas de la Casa Blanca, que han provocado una profunda crisis con Europa.

Ya hace una semana, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó de «intolerable» la crítica de Trump, que dijo que los aliados europeos se mantuvieron lejos del frente en Afganistán.

«Siento un profundo respeto por los soldados que lo arriesgaron todo en una guerra a la que los políticos los enviamos y en la que lucharon codo con codo con soldados de Estados Unidos, entre otros países», añadió la primera ministra, ella misma hermana de un veterano.

Las tensiones, ya altas por la cuestión de Groenlandia, se incrementaron esta semana cuando el personal de la embajada de Estados Unidos en Copenhague retiró de un parterre situado delante de la legación 44 banderas danesas que simbolizaban a los soldados caídos en Afganistán y que reaparecieron al día siguiente. EFE

