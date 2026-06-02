Milicia proiraní de Irak se desvincula de grupo paramilitar en medio de presiones de EEUU

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Bagdad, 2 jun (EFE).- La milicia proiraní Brigadas Imam Ali anunció este martes su desvinculación del grupo paramilitar Fuerzas de Movilización Popular (FMP), un paraguas de facciones armadas integradas en las fuerzas de seguridad de Irak que se está descomponiendo ante la presión de EE.UU. al Gobierno de Bagdad.

«La dirección de las Brigadas Imam Ali ha decidido romper lazos con las Fuerzas de Movilización Popular e iniciar los procedimientos para consolidar las armas bajo control estatal», dijo en un comunicado, en el que vinculó su decisión a «la voluntad nacional» en medio de los esfuerzos de Bagdad para limitar la influencia de estos grupos.

También afirmó que la medida es acorde con «la decisión» tomada por la alianza chií Marco de Coordinación, la principal en el Parlamento de Irak y que está integrada por los brazos políticos de varias milicias de las FMP, un grupo paramilitar creado en 2014 con el objetivo de luchar contra el Estado Islámico.

Ayer, el Marco de Coordinación mantuvo una reunión a la que asistió el nuevo primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, en la que la alianza declaró en un comunicado su apoyo a que el Estado tenga el monopolio de las armas y la ruptura de las FMP «con todos los ámbitos políticos, partidistas y sociales».

«Nuestra responsabilidad hoy exige consolidar las armas bajo control estatal, fortalecer las instituciones de seguridad y establecer el Estado de derecho», añadieron las Brigadas Imam Ali, que mantienen unos 8.000 efectivos en Irak y han tenido una importante presencia en Siria, según el centro de investigación Washington Institute.

Así, la milicia anunció la formación de varios comités de «transferencia», entre ellos uno encargado de entregar sus armas a las fuerzas de seguridad bajo la supervisión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, un cargo que en Irak recae sobre el primer ministro.

Este mismo martes, la poderosa milicia vinculada a Irán Asaib Ahl al Haq, considerada terrorista por Washington, anunció una medida similar, mientras que la semana pasada el influyente clérigo nacionalista iraquí Muqtada al Sadr -que no mantiene lazos con Teherán- hizo lo propio con su grupo armado, Saraya al Salam.

La desintegración de las FMP -que cuenta con milicias que han lanzado ataques contra Israel durante la guerra de Gaza y contra países del golfo Pérsico en el conflicto en Irán- tiene lugar tras la visita a Bagdad a mediados de mayo del exdirector de la CIA estadounidense David Petraeus, que desempeñó un importante rol en Irak en 2007.

El Gobierno de EE.UU. está ejerciendo una gran presión a Bagdad para desmantelar las milicias proiraníes y limitar su influencia en la política del país, mientras que Washington se opone a la participación de grupos designados como terroristas en el Ejecutivo iraquí, como las Brigadas Imam Ali o Asaib Ahl al Haq.

Sin embargo, medios iraquíes han indicado que algunas de las milicias más poderosas dentro del seno de las FMP y que tienen una fuerte vinculación con Irán, como Kataib Hizbulá o Harakat al Nujaba, se oponen a su disolución. EFE

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