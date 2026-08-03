Militares patrullan municipio boliviano fronterizo con Brasil tras una serie de asesinatos

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La Paz, 2 ago (EFE).- El Gobierno de Bolivia informó este domingo que militares realizan «patrullajes preventivos» en un municipio fronterizo con Brasil, en el este del país, donde el pasado jueves policías que investigaban unos asesinatos fueron emboscados por desconocidos que mataron a tiros a uno de los agentes.

El Ministerio de Defensa señaló en sus redes sociales que el personal del Regimiento de Infantería 14 Florida, dependiente de la Quinta División del Ejército, «realiza patrullajes preventivos y disuasivos en áreas urbanas» del municipio de San Matías, en la región oriental de Santa Cruz, «en coordinación con la Policía» nacional.

«Estas operaciones tienen el propósito de fortalecer la presencia del Estado, contribuir a la seguridad de la población y preservar el orden y la tranquilidad en esta localidad fronteriza. El despliegue se desarrolla cumpliendo las normas de seguridad y con pleno respeto a la ciudadanía», agregó la institución.

Los problemas en San Matías, que se sitúa a unos 690 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, comenzaron el pasado miércoles, cuando personas que, según las indagaciones preliminares serían de nacionalidad brasileña, mataron a tiros a cuatro trabajadores de una hacienda ganadera.

Un día después, agentes de inteligencia que se dirigían a la comunidad de Ascensión de la Frontera, en San Matías, para investigar el suceso fueron emboscados por personas armadas, con un saldo de un policía fallecido y otro herido.

Los atacantes incendiaron el vehículo en el que iban los agentes y se llevaron el cuerpo del policía asesinado, quien fue identificado como el subteniente Yerson Salazar Aliendres.

El cuerpo del agente fue finalmente hallado el sábado en la tarde en otra hacienda por la zona y esta jornada fue trasladado a la ciudad de Santa Cruz, la capital de la región homónima, donde será sepultado.

Durante la búsqueda, la Policía encontró el viernes una pista clandestina situada a unos 10 kilómetros de Ascensión de la Frontera donde había una avioneta Cessna, 500 litros de combustible, «fundas de arma y vestimenta tipo táctico», dijo el sábado a los medios el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez.

Gómez también anunció en la víspera que fueron desplazados hacia la frontera con Brasil, especialmente en San Matías, «grupos especiales y tácticos» provenientes de La Paz, Cochabamba y Oruro para realizar operativos «de alta intensidad», dentro de un plan de seguridad para dar con los responsables de los asesinatos.

Según medios locales, se cree que estos sucesos podrían ser parte de una disputa por el control de la zona fronteriza entre el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), las dos mayores bandas narcotraficantes de Brasil que en mayo fueron clasificadas como organizaciones terroristas por Estados Unidos. EFE

gb/rrt