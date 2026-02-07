Ministerio italiano atribuye a un «sabotaje» las graves incidencias en la red ferroviaria

2 minutos

Roma, 7 feb (EFE).- El Ministerio italiano de Infraestructuras y Transportes, dirigido por el ultraderechista Matteo Salvini, ha atribuido a un sabotaje relacionado con los Juegos Olímpicos de Invierno las incidencias de este sábado en la red ferroviaria en el norte del país, que han causado numerosos retrasos.

«Los graves episodios de sabotaje ocurridos esta mañana en las estaciones de Bologna y Pesaro, que han causado graves incidencias a miles de viajeros, son preocupantes», denuncia en un comunicado el ministerio.

Además, en la nota se sostiene que estas «acciones de gravedad inaudita» evocan a los «actos de terrorismo» que afectaron a la red ferroviaria de París en la apertura de sus Juegos Olímpicos en 2024.

Este sábado el tráfico ferroviario en el norte de Italia, en concreto en la ciudad de Bologna, se ha visto muy ralentizado por varias incidencias simultaneas que las autoridades investigan como sabotaje por los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina.

Los retrasos en la estación de Bologna han llegado hasta los 150 minutos en trenes regionales y de alta velocidad que debían llegar a grandes capitales norteñas como Turín, Milán, Venecia o Brescia, según ha confirmado el ente público Ferrovie dello Stato.

La primera incidencia se ha registrado a las 8:30 hora local (7:30 GMT) con el hallazgo de unos cables arrancados en la red ferroviaria a la altura de la localidad boloñesa de Castel Maggiore.

Posteriormente se ha localizado un artefacto explosivo en las vías entre Bologna y Padua, según los medios, y se ha registrado un incendio en una cabina eléctrica en la estación de Pesaro.

Las autoridades lo investigan como supuestos sabotajes de origen anarquista, no como hechos aislados, que tratan de afectar a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina inaugurados ayer.

Previamente, el ministro y vicepresidente Salvini había denunciado un «atentado» desde la localidad de Bormio (norte), adonde ha acudido para presenciar la competición olímpica de descenso de esquí alpino.

«Leo noticias de que en Bologna se ha producido un atentado en la red ferroviaria que está retrasándolo todo. Es un acto de delincuencia. Si se confirma que la interrupción de la alta velocidad es debida a un atentado premeditado, el primer día de las Olimpiadas, querrá decir que hay quien no aprecia Italia», avisó. EFE

gsm/rod