Ministra de Defena lituana condena «amenazas veladas» de Putin tras encuentro con Trump

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 16 ago (EFE).- La ministra de Defensa de Lituania, Dovile Sakaliene, condenó este sábado la «luz de gas y las amenazas veladas» del presidente ruso, Vladímir Putin, tras el encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Alaska.

«‘Esperamos que Ucrania y Europa no intenten sabotear las conversaciones’: más luz de gas y amenazas veladas de Putin», escribió en X en reacción a los comentarios del líder ruso en la rueda de prensa posterior al encuentro.

«Un criminal de guerra adicto al envenenamiento radioactivo de los que le critican se dirige al presidente estadounidense con un ‘Me alegro de verle con buena salud y de verle vivo'», agregó Sakaliene.

La ministra de Defensa lamentó además que mientras se produjo el encuentro, que se cerró sin un acuerdo entre ambos mandatarios, «Rusia sigue bombardeando civiles en Ucrania».EFE

