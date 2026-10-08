Ministra de Fiyi avisa en la precumbre de la COP31 que «el trabajo no ha terminado»

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Redacción Medioambiente, 8 oct (EFE).- La ministra de Información, Cambio Climático y Medio Ambiente de Fiyi, Lynda Tabuya, dijo este jueves en la clausura de la cumbre del Pacífico que, pese a los avances logrados a nivel climático, el trabajo «no ha terminado» y se deben lograr en la COP31 resultados como el de mantener al alcance el objetivo de 1,5 grados.

Durante esta semana, líderes de todo el mundo se dieron cita en el evento organizado por Australia, Fiyi y Tuvalu, antesala de la próxima COP31 en Antalya (Turquía) de noviembre, para trasladar las prioridades de los pequeños Estados insulares a las negociaciones internacionales.

En una rueda de prensa conjunta celebrada hoy con el ministro australiano de Clima, Chris Bowen; el presidente de la COP31, el turco Murat Kurum, y el secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, Tabuya resaltó que «el Pacífico ya no se limita a dar la voz de alarma», sino que ahora «lidera la respuesta mundial al cambio climático» .

De los avances de estos días, destacó la aprobación de la Declaración de Taku Pakasoa que «movilizará medidas de protección para mantener el umbral de 1,5 grados» y la integración de la agenda oceánica en el marco de la ONU, «reivindicando el lugar que le corresponde dentro de nuestra agenda climática».

También se refirió al «compromiso de aportar financiación real para impulsar los cambios que necesita el Pacífico» y el Plan de Acción Nacional de Fiyi «para la conservación de los arrecifes de coral, con el objetivo de desarrollar arrecifes resilientes al clima bajo una gestión sostenible, junto con Papúa Nueva Guinea».

Muchos de estos logros «tienen sus raíces en los conocimientos y las tradiciones indígenas, en nuestra labor de custodia y en el trabajo conjunto con la ciencia climática», dijo.

«Pero nuestro trabajo no ha terminado. Hemos preparado el terreno para la COP31, pero ahora miramos hacia Turquía», donde se deben alcanzar los siguientes resultados: «mantener el objetivo de 1,5 grados al alcance, conseguir que la financiación climática llegue a las personas que realmente la necesitan y, por supuesto, situar al océano en el lugar que le corresponde dentro de la agenda climática».

El objetivo de 1,5 grados, una cuestión de supervivencia

En el mismo encuentro, el presidente designado de la COP31 recordó que elegir el Pacífico como sede de esta preCOP fue algo «intencionado», al encontrarse la región «en primera línea de la crisis climática».

Destacó que «Tuvalu no ha contribuido en absoluto a esta crisis, pero, lamentablemente, se enfrenta a la amenaza. Se enfrenta a una crisis existencial y está pagando el precio más alto».

La ciencia, alertó, «nos advierte claramente de que el objetivo de 1,5 grados está en peligro» y que se trata de una «cuestión de supervivencia»

Por su parte, Simon Stiell dijo que estos días «esta región ha demostrado una vez más cómo hacer frente al peligro con determinación, innovación, cooperación y soluciones prácticas».

Consideró que la COP31 «puede y debe ayudar a convertir las promesas en resultados más concretos sobre el terreno», lo que depende de factores como «ampliar la financiación climática, acelerar su llegada y ampliar el acceso a una financiación climática asequible».

«Todas las naciones están ahora en primera línea de la crisis climática. Todas las economías ya están sufriendo sus impactos y El Niño está elevando aún más la presión y agravando estos costes climáticos. Pero pocas naciones tienen tanto en juego como los pequeños Estados insulares», opinó.

Entre los anuncios hechos durante la precumbre figuran la puesta en marcha por parte de Australia del Compromiso Mundial de Energía Solar en los Tejados, convirtiendo a ese país en el primero que se adhiere a la iniciativa para instalar 300 millones de paneles solares en tejados de todo el mundo antes de 2030.

Además, los países del Pacífico remarcaron la necesidad de elevar la importancia del océano dentro del proceso de las COP. EFE

prc/acm