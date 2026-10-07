Ministra uruguaya dice que para reducir pobreza infantil se debe actuar en las viviendas

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Montevideo, 7 oct (EFE).- La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Uruguay, Tamara Paseyro, dijo este miércoles que tres de cada diez menores de 6 años viven en el país bajo la línea de pobreza y apuntó que para reducir dicha cifra se debe actuar sobre las viviendas en las que esos niños nacen.

Así lo dijo durante su disertación en un encuentro organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, que contó con la participación del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y de la exvicepresidenta Lucía Topolansky.

«Tres de cada diez niños y niñas menores de 6 años en Uruguay vive en hogares bajo la línea de pobreza y casi una de cada cinco personas vive en situación de pobreza multidemensional. Entre esas privaciones que explican esta realidad están el hacinamiento, los problemas de vivienda y la falta de saneamiento», puntualizó.

En ese sentido, la ministra hizo hincapié en que para reducir la pobreza infantil se debe actuar sobre las viviendas en que nacen y destacó un programa implementado por el Gobierno que busca mejorar las condiciones de los hogares con mujeres embarazadas y con niños de hasta 3 años en situación de extrema vulnerabilidad.

Por otra parte, Paseyro indicó que uno de cada tres hogares inquilinos en Uruguay destina más del 30 % de sus ingresos en la vivienda.

Detalló que, en el primer quintil de ingresos, los hogares destinan en promedio el 37,6 % de sus recursos al pago del alquiler, el doble que en el quintil más alto.

Allí también destacó un programa gubernamental y subrayó que este tiene parte de su foco puesto en los hogares monoparentales, al tiempo que señaló que ocho de cada diez de estos están a cargo de mujeres.

«Son mujeres que sostienen solas el ingreso y al mismo tiempo la tarea de cuidado. Que enfrentan una brecha salarial persistente (…) Mirar la vivienda con perspectiva de género es reconocer que el acceso y permanencia en la vivienda es también una condición para la autonomía económica de las mujeres», concluyó. EFE

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