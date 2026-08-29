Ministro belga insiste que uso de activos rusos para apoyar a Ucrania «no es negociable»

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Bruselas, 29 ago (EFE).- El ministro de Defensa belga, Theo Francken, insistió el viernes por la noche durante una entrevista en su rechazo al uso de activos rusos congelados en Euroclear, con sede en Bélgica, para apoyar a Ucrania contra la guerra rusa, añadiendo que «no es negociable» y criticando que haya países que sigan pidiendo que se retome el debate.

«Eso está fuera de cuestión (…) Nuestra postura no ha cambiado desde el año pasado. Entiendo la frustración de los Estados miembros de Europa del Este, pero nuestro primer ministro se mantendrá firme. Esa puerta está completamente cerrada», manifestó el ministro en un programa de televisión local.

Asimismo, el político nacionalista flamenco añadió que su postura «no es negociable» y calificó de «irrazonable» que haya Estados miembros que «sigan planteando esta cuestión y nos pongan en una posición difícil», según declaraciones de la misma entrevista recogidas por la agencia de noticias Belga.

Esta misma semana, España, Países Bajos, Polonia y Suecia pidieron en una carta a la Unión Europea (UE) retomar las discusiones sobre el uso de estos activos rusos congelados, un asunto que fue en principio descartado en diciembre del pasado año ante la negativa en particular de Bélgica, donde están depositados la mayoría de esos fondos y que teme posibles denuncias.

Según estos países, «ha llegado el momento de retomar la cuestión de cómo aprovechar aún más los activos rusos inmovilizados en beneficio de Ucrania» y propusieron abordar el tema durante la próxima reunión informal de los ministros de Exteriores, que tendrá lugar el 1 y 2 de septiembre en Wicklow (Irlanda).

Por su parte, la Comisión Europea (CE) dijo este jueves que aún no había recibido la carta de esos cuatro países pero que la posibilidad de recurrir a esos activos sigue abierta.

Por otro lado, el ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, señaló la pasada semana durante su visita a Ucrania que no se oponía a la idea siempre y cuando «se encuentre un enfoque basado en principios que mitiguen los riesgos». EFE

par/alf