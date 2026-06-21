Ministro de Exteriores alemán niega que exista bloqueo contra Cuba y pide mejor Gobierno

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Berlín, 21 jun (EFE).- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, afirmó este domingo que no ve que exista un bloqueo estadounidense contra Cuba y que el requisito para que los cubanos disfruten de un mayor bienestar es que sean mejor gobernados.

En Cuba impera un «régimen de injusticia», dijo Wadephul durante un diálogo con ciudadanos con ocasión de las jornadas de puertas abiertas del Gobierno, al que puso como ejemplo del funcionamiento de una sociedad democrática donde «todos pueden decir su opinión sin temer luego ser acosados».

«Eso sería lo primero que diría, como Gobierno alemán, sobre Cuba», señaló, en su respuesta a la pregunta de un ciudadano.

El ministro conservador explicó que Cuba en el pasado «se ha beneficiado mucho» de los contactos económicos y las importaciones de petróleo de Venezuela, una circunstancia que ya no se da «por decisión del Gobierno venezolano».

Para que la población de la isla viviera mejor, el «prerrequisito decisivo» sería que el país fuera «gobernado mejor», indicó. «Un bloqueo de ese tipo que usted describe yo no lo veo», dijo a su interlocutor.

Wadephul expresó el deseo de que el pueblo cubano pueda disfrutar de un futuro mejor y manifestó que Alemania contribuye en este sentido «con medidas de ayuda activa».

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció este sábado que EE.UU. ejerce un “bloqueo total” al país caribeño, a través de un “plan de asfixia económica” que incluye que empresas extranjeras no vendan piezas ni tecnologías para las termoeléctricas cubanas e impide que cualquier compañía en el mundo venda petróleo a la isla.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, estableció el pasado 1 de mayo una Orden Ejecutiva mediante la cual amenaza con sanciones a entidades extranjeras que operen en sectores vitales de energía, defensa, minería y servicios financieros en la nación caribeña.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., con apagones de casi 40 horas seguidas en la Habana y hasta 72 horas continuas en el resto del país, y que ha agudizado la crisis económica que arrastraba la isla hacía seis años. EFE

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