Ministro de Exteriores de Marruecos llega a Cali para la investidura de De la Espriella

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(Corrige cargos de asistentes en el penúltimo párrafo)

Cali (Colombia), 6 ago (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, llegó este jueves a Cali para asistir mañana a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y sostuvo un encuentro con el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, en el que abordaron oportunidades de cooperación económica, comercial y cultural.

«Conversamos sobre las oportunidades para fortalecer la cooperación entre Cali y Marruecos, un socio estratégico y puerta de entrada hacia África», escribió Eder en su cuenta de X, en una publicación que acompañó con fotografías del recibimiento al canciller marroquí, en el que también participó la gobernadora del departamento de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Durante la reunión analizaron posibilidades de cooperación en energías renovables, transición climática e intercambios culturales, según explicó el alcalde.

Bourita es el segundo dignatario extranjero en llegar a Cali para la investidura de De la Espriella, después de que el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, aterrizara el miércoles en esta ciudad del suroeste del país.

La ceremonia de investidura se celebrará este viernes en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, ya que De la Espriella quiere desde un primer momento descentralizar su Gobierno.

En la investidura estarán además del rey Felipe VI de España, los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.

También participarán la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera; el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, en representación del Reino de los Países Bajos, y una amplia delegación de Estados Unidos encabezada por el fiscal general interino, Todd Blanche. EFE

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