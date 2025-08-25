Ministros africanos piden acelerar la respuesta a la malaria ante una «tormenta perfecta»

3 minutos

Lusaka, 25 ago (EFE).- Ministros de Sanidad de África, socios y líderes mundiales de salud hicieron este lunes un llamamiento urgente para acelerar la respuesta contra la malaria en el continente, en medio de lo que calificaron como una “tormenta perfecta” de desafíos que amenaza con revertir los avances logrados en las últimas dos décadas.

La reunión, celebrada en el marco del 75º Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África (RC75), destacó que, pese a una reducción del 16 % en la incidencia de la enfermedad entre 2000 y 2023, la región africana de la OMS sigue soportando más del 95 % de la carga mundial de malaria.

“La malaria está en la primera línea de la seguridad sanitaria de África. Debemos responder con agilidad a las amenazas emergentes y superar esta tormenta perfecta, de lo contrario corremos el riesgo de perder avances ganados con esfuerzo”, afirmó el director regional de la OMS para África, Mohamed Yakub Janabi.

Las autoridades advirtieron que los programas se enfrentan a crecientes riesgos por presupuestos cada vez más limitados, resistencia a medicamentos e insecticidas, y la propagación de especies invasoras de mosquitos.

Además, fenómenos climáticos extremos están alterando los patrones de transmisión, mientras que las crisis humanitarias aumentan la vulnerabilidad y los recortes de financiación de donantes tradicionales presionan aún más a los sistemas nacionales de salud.

El director ejecutivo de la Alianza RBM para Acabar con la Malaria, Michael Adekunle Charles, recalcó la importancia del financiamiento: “Los recursos actuales cubren menos de la mitad de lo que se necesita a nivel global. Para acelerar la eliminación de la malaria debemos cerrar la brecha con inversión interna audaz y apoyo global continuo”.

El ministro de Sanidad de Zambia y presidente del RC75, Elijah Muchima, reafirmó el compromiso de su país, destacando la labor del Consejo para el Fin de la Malaria, que ha movilizado recursos públicos y privados para sostener el control vectorial, adquirir insumos esenciales y apoyar a más de 18.600 trabajadores comunitarios con transporte para llegar a zonas rurales.

“Acabar con la malaria debe ser una prioridad que financiemos con recursos propios, más allá del apoyo de socios globales”, apuntó Muchima, quien también pidió mantener mecanismos internacionales como el Fondo Mundial para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria.

Por su parte, el viceministro de Sanidad de Botsuana, Lawrence Ookediste, subrayó la necesidad de una acción conjunta para “movilizar recursos” y asegurar que la malaria se integre en las agendas de desarrollo nacionales y regionales.

Los ministros reafirmaron su compromiso de enfrentar juntos la “tormenta perfecta” con voluntad política, rendición de cuentas y financiamiento sostenible, con el fin de proteger los avances y reimpulsar el camino de África hacia la eliminación de la malaria. EFE

mc-aam/llb