Modi anuncia el encendido del reactor nuclear más avanzado de la India tras años de fallos

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Nueva Delhi, 6 abr (EFE).- El primer ministro indio, Narendra Modi, anunció este lunes que el Reactor Prototipo de Reproducción Rápida (PFBR) de Kalpakkam, en el estado sureño de Tamil Nadu, ha alcanzado la «criticidad», un hito técnico que marca el inicio de una reacción nuclear en cadena autosostenible.

«Hoy, la India da un paso decisivo en su viaje nuclear civil. El reactor de diseño y construcción nacional ha alcanzado la criticidad. Este reactor avanzado, capaz de producir más combustible del que consume, refleja la profundidad de nuestra capacidad científica», escribió Modi en la red social X.

Este avance sitúa a la India en la vanguardia tecnológica mundial, uniéndose a Rusia y China como las únicas naciones con reactores rápidos de gran potencia en fase operativa o de pruebas avanzadas.

Mientras Rusia opera modelos a escala comercial y China mantiene un reactor de demostración desde 2023, la India busca con esta planta de 500 megavatios eléctricos (MWe) la viabilidad comercial para su independencia energética.

Modi ya había visitado la planta el 4 de marzo de 2024 para presidir el inicio de la carga del combustible en el núcleo, que marcó el comienzo de la fase final de pruebas.

La clave de este reactor es su capacidad para «reproducir» combustible mediante neutrones rápidos, lo que permitirá al país utilizar sus inmensas reservas de torio y alcanzar la independencia energética total, según datos del Departamento de Energía Atómica.

La criticidad del reactor se ha alcanzado tras una gestión accidentada que obligó a retrasar el encendido efectivo dos años desde que comenzara la carga de combustible en marzo de 2024, debido a fallos mecánicos en los sistemas de transferencia.

Informes de auditoría del Comité Parlamentario de Ciencia y Tecnología de la India revelan un retraso acumulado de 16 años respecto a la planificación original de 2010, lo que ha disparado el presupuesto desde los 34.920 millones de rupias indias iniciales (unos 325,4 millones de euros) hasta los 81.810 millones reportados en junio de 2025, unos 762,5 millones de euros al cambio de hoy.

Tras alcanzar la criticidad este lunes, el reactor iniciará ahora una fase de pruebas a baja potencia bajo la supervisión de la Junta Reguladora de Energía Atómica antes de su conexión definitiva a la red eléctrica, prevista para finales de este 2026. EFE

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