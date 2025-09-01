Modi dice a Putin que establecimiento de la paz es un «ruego de toda la humanidad»

The Swiss voice in the world since 1935

Taijin (China), 1 sep (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, afirmó hoy que el establecimiento de la paz en Ucrania es un «ruego de toda la humanidad», al reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, en los márgenes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shaghái (OCS).

«Saludamos los recientes esfuerzos para lograr la paz y confiamos en que todas las partes tendrán una postura constructiva al respecto», dijo Modi, al referirse a la guerra de Ucrania, según las imágenes de la reunión emitidas por la televisión estatal rusa.

Insistió en que «es necesario buscar vías para poner fin cuanto antes al conflicto y establecer la paz».

«Este es, precisamente, el ruego de toda la humanidad», resumió el jefe del Gobierno indio, que añadió que la India y Rusia intercambian periódicamente opiniones sobre el conflicto en Ucrania.

Al mismo tiempo, subrayó que incluso en las más difíciles circunstancias la India y Rusia «siempre avanzaron hombro con hombro».

«Nuestra estrecha cooperación es importante no solo para los pueblos de nuestros países, sino también para garantizar la paz global, la estabilidad y el bienestar», dijo Modi, que añadió que en la India esperan con impaciencia a Putin para la 23ª cumbre bilateral que tendrá lugar en diciembre próximo. EFE

