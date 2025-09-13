Modi felicita a Karki por su nombramiento como nueva primera ministra interina de Nepal

Nueva Delhi, 13 sep (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, felicitó este sábado a la nueva primera ministra interina de Nepal, Sushila Karki, que fue nombrada ayer después de varios días de incertidumbre política en Katmandú tras las protestas que forzaron la dimisión del exmandatario K.P. Sharma Oli y que dejaron al menos 51 muertos y un millar de heridos.

«Le deseo lo mejor a la Honorable Señora Sushila Karki al asumir el cargo de Primera Ministra del Gobierno Provisional de Nepal. La India mantiene su firme compromiso con la paz, el progreso y la prosperidad del pueblo nepalí», dijo Modi en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

La expresidenta del Tribunal Supremo Karki, de 73 años, juró anoche su cargo y se convirtió en la primera mujer en asumir el rol de primera ministra en la historia de Nepal.

Karki se convirtió en una figura de consenso entre los líderes del movimiento juvenil «Generación Z», que encabezó las protestas anticorrupción, avivadas tras el bloqueo de redes sociales impuesto a principios de septiembre, y que tumbaron finalmente al Gobierno de Sharma Oli.

En el transcurso de la crisis en Nepal, la India pidió a las partes implicadas en el conflicto moderación y la resolución de sus problemas mediante el diálogo y la paz.

Posteriormente, durante el tiempo de vacío de poder en Katmandú, varios estados del norte de la India alertaron de la posibilidad de que presos huidos de cárceles nepalíes entrasen en su territorio.

Ayer, el paso fronterizo de Saunil-Belahiya, uno de los más importantes entre la India y Nepal, reabrió ante la mejora de la situación de seguridad en el país del Himalaya.

Nepal y la India comparten una frontera internacional de 1.690 kilómetros.

En los últimos años, varios países cercanos a la India, como Bangladés y Sri Lanka, han vivido cambios gubernamentales profundos tras oleadas de protestas. EFE

