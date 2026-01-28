Montero dice que el PP «siempre busca la excusa» para no apoyar la subida de las pensiones

Bruselas, 28 ene (EFE).- La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, tildó este miércoles de «irresponsables» a los partidos que han dejado caer la subida de las pensiones por motivos «espurios» e incluso «sectarios», al tiempo que puso el acento en el PP porque «siempre busca la excusa para votar no» a su revalorización.

En declaraciones a los medios en el Parlamento Europeo, donde ha presentado la candidatura de Málaga a albergar la sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea, Montero aseguró que el Gobierno está «trabajando» en una fórmula para sacar adelante la subida de las pensiones.

«Pero es curioso también. Parece que la responsabilidad corresponde al Gobierno cuando hay partidos irresponsables que, por motivos espurios, diría que sectarios, que no tienen ninguna argumentación lógica, están votando en contra», afirmó.

La vicepresidenta primera nombró específicamente al Partido Popular, un partido que «siempre busca la excusa» para votar que no a la revalorización de las pensiones sin importar «lo que acompañe la norma» porque «no comparte la revalorización de las pensiones».

«Piensa que el sistema de pensiones no es sostenible, piensa que a los pensionistas no hay que actualizarles la pensión según haya subido el nivel de vida y todos los años está votando en contra de revalorizar las pensiones», remarcó Montero, quien recordó que el real decreto-ley que decayó ayer es «exactamente el mismo» que el que se votó «en segunda vuelta el año pasado» con los votos a favor tanto de PP como de Junts.

En la misma línea, la responsable de Hacienda del Gobierno señaló que el PP «sólo cambia su voto» sobre la subida de las pensiones «cuando ya no es necesario», es decir, cuando el Gobierno ya tiene mayoría para sacarla adelante con otros grupos políticos, como ya «ocurrió el año pasado».

«Nosotros hemos hecho sostenible el sistema de pensiones, creemos que tenemos que revalorizarlas según el IPC cada año. Los pensionistas son fundamentales para la justicia social, ellos han levantado la democracia y trabajado para que España esté en los niveles de crecimiento y prosperidad que hoy nos encontramos. Para nosotros es imprescindible la revalorización de las pensiones», zanjó.

La mayoría que suman el PP, Vox y Junts en el pleno del Congreso derogó este martes con su voto el real decreto-ley de revalorización de las pensiones para 2026.

El PP y Junts ya habían advertido de que no apoyarían el decreto de las pensiones porque contiene otras medidas económicas con las que no están de acuerdo, fundamentalmente la moratoria de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, algo que ven, al igual que Vox, como una protección a la «okupación».

De hecho, tanto PP como Junts se han mostrado dispuestos a aprobar la subida de pensiones, si el Ejecutivo la presenta en una norma que no incluya otras medidas.

Presupuestos en el primer trimestre

Por otro lado, la vicepresidenta primera aseguró que el Gobierno «no deja de trabajar para que aquellos (partidos)» que compusieron el bloque de investidura puedan seguir impulsando iniciativas legislativas que son buenas para España», entre ellas el Proyecto de Presupuestos para este año que espera presentar «a la mayor brevedad posible».

«Estamos trabajando con los diferentes grupos y esperamos que podamos presentarlo a lo largo del primer trimestre de este año», insistió. EFE

