Moscú y Minsk anuncian programa de asociación militar estratégica para el lustro 2026-2030

2 minutos

Moscú, 15 oct (EFE).- El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, anunció hoy la adopción de un programa de asociación militar estratégica con Bielorrusia para los años 2026-2030, en una reunión de la plana mayor conjunta de las carteras de Defensa de los dos países.

«Más adelante elaboraremos el plan de su puesta en marcha. Quisiera subrayar que el actual nivel de cooperación militar y técnico-militar permite adoptar rápidamente medidas conjuntas para conjurar todo el espectro de desafíos y amenazas a la seguridad de nuestro países», dijo Beloúsov, citado por la agencia oficial rusa TASS.

En su intervención subrayó que «la arquitectura de seguridad global continúa deteriorándose» y advirtió de que «como resultado de las actividades destructivas de Occidente, se han socavado las bases de un diálogo constructivo entre Estados poseedores de armas nucleares».

El titular de Defensa ruso constató que la OTAN «mantiene una importante presencia militar avanzada en el flanco oriental del bloque» y «ha intensificado el entrenamiento de combate y las actividades de reconocimiento» cerca de las fronteras de Rusia y Bielorrusia.

«Ahora que Occidente ha desatado una guerra híbrida contra nosotros, la cooperación ruso-bielorrusa es un ejemplo de buenas relaciones de vecindad basadas en el respeto y la asistencia mutua», dijo.

Añadió que en el contexto de la campaña militar rusa en Ucrania, Moscú y Minsk conceden especial importancia a garantizar la seguridad de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia y a fortalecer su potencial técnico-militar.

«Priorizamos el fortalecimiento de las capacidades de combate de la agrupación de fuerzas regionales y del Sistema Unificado de Defensa Aérea Regional de Rusia y Bielorrusia», explicó Beloúsov, que destacó las tropas de ambos países efectúan anualmente más de 150 ejercicios conjuntos.

El ministro de Defensa bielorruso, Víctor Jrenin, subrayó a su vez que los militares de su país comparten con sus colegas rusos «la misma postura en cuanto a la valoración de los desafíos y las amenazas».

«El número de fuerzas y medios (de la OTAN) a lo largo de la frontera de Unión Estatal está aumentando», enfatizó, al señalar que los países europeos han emprendido un política de militarización acelerada.

Según Jrenin, en los países europeos se está incrementando el potencial nuclear y «se está creando un componente nuclear nuevo, europeo, independiente de Estados Unidos y la OTAN». EFE

mos/lar

(foto)