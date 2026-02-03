Moscovitas llevan flores a un monumento a la escritora ucraniana Lesya Ukrainka

1 minuto

Moscú, 3 feb (EFE).- Varios moscovitas se acercaron este martes al monumento a la escritora ucraniana Lesya Ukrainka para dejar flores en solidaridad con el pueblo del vecino país, informó el medio Astra.

Según una imagen publicada por Astra, entre los ramos que dejaron los habitantes de la capital rusa en la nieve, a los pies del monumento, hay rosas y claveles.

Esta muestra de solidaridad se produjo tras el masivo ataque nocturno ruso contra instalaciones ucranianas después del fin de una tregua energética.

Esta no es la primera vez que unos activistas se acercan a la estatua de Lesya Ukrainka para solidarizarse con Ucrania.

En ocasiones anteriores, los rusos lo hicieron tras la muerte de numerosos civiles durante la guerra en el vecino país.

La Policía no suele impedir los homenajes con la colocación de flores, pero habitualmente vigila de cerca estos actos y retira las muestras de solidaridad poco después de que se depositen. EFE

mos/psh