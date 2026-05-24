Muchas lecciones y poco aprendizaje de Javier Aguirre de cara a su tercer Mundial

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Arturo Salgado Gudiño

México, 24 may (EFE).- Javier Aguirre encarará su tercer Mundial al frente de la selección mexicana con grandes lecciones a cuestas, pero también con la reiteración de errores que le costaron al Tri dos de las más dolorosas eliminaciones en la historia del torneo.

Aguirre lideró a México en los Mundiales de 2002 y 2010, ediciones en las que su equipo fue eliminado en octavos de final, algo normal para el país de no ser por la manera en que sucedió.

En Corea-Japón, el equipo era favorito para eliminar a Estados Unidos, pero un cambio en el planteamiento táctico, que Aguirre no había entrenado, terminó con la eliminación y la ilusión de ir a cuartos de final por primera vez en una Copa del Mundo fuera del país.

«El error estuvo en la visceralidad. Veníamos perfecto, con muy buenos resultados. Me salió lo novato, lo pendejo, lo visceral, lo todo», dijo Aguirre en febrero pasado.

México, con una liga profesional desde 1943, cayó por 2-0 ante Estados Unidos, un rival que en aquel momento aún luchaba para consolidar su MLS, que había nacido en 1993.

Para el Mundial de 2006, la selección mexicana tuvo una marcada mejoría bajo las órdenes del argentino Ricardo La Volpe.

El Tri fue eliminado en octavos de final ante Argentina en uno de los mejores partidos que los verdes han jugado en la historia de los mundiales.

En sus filas, aquel equipo contaba con jugadores de la talla de Rafa Márquez, su capitán, e histórico del Barcelona, y otros que también emigraron para triunfar en el fútbol europeo como Carlos Salcido, Pável Pardo o Andrés Guardado, entre otros.

Como es costumbre en el fútbol mexicano, el proceso no se respetó y La Volpe fue despedido. Antes del Mundial 2010 pasaron por el banquillo Hugo Sánchez, leyenda del Real Madrid, Jesús Ramírez y el sueco Sven-Goran Eriksson.

Ante los malos resultados que pusieron en riesgo la clasificación para la Copa del Mundo de Sudáfrica, Javier Aguirre regresó para corregir el rumbo.

En el Mundial, México avanzó a octavos de final como segundo de grupo, instancia en la que fue vencido 3-1 por Argentina.

Aunque la Albiceleste era favorita, la sorpresa ocurrió en la conferencia de prensa previa a ese partido. En ella, el ‘Vasco’ salió con una actitud de derrota, con el rostro oculto tras la visera de una gorra.

«Estaba irritado: decía, no nos dan valor, no están poniendo en perspectiva lo que hemos hecho. Nos minimizaron, nos vapulearon. Yo no quería salir a esa rueda de prensa por el pesimismo prepartido», admitió Aguirre en abril de 2024.

Hace una semana, Aguirre aseguró que México ha corregido sus fallos de cara a su tercer Mundial.

«Todos hemos aprendido de nuestros errores del pasado y en esta ocasión digo que sí vamos a acertar», señaló el ‘Vasco’.

A pesar de su postura, la selección mexicana vuelve al Mundial con fórmulas raras.

Citó a una concentración que se inició el pasado 6 de mayo, algo que ninguna otra selección hizo.

La convocatoria fue obligatoria para los equipos de la liga local, de la cual Aguirre llevó a 12 jugadores que no pudieron seguir en competición en México, en la liguilla de los mejores ocho del torneo de Clausura.

Se concedieron permisos a un par de jugadores del Toluca, que provocaron una rebelión del resto de los equipos, encabezada por el Guadalajara, el que más aporta a la convocatoria con cinco futbolistas, que amenazó con no liberarlos hasta el 30 de mayo, como establece la FIFA.

El triunfo por 2-0 sobre una disminuida selección de Ghana el viernes pasado apagó un tanto las críticas.

Queda un amistoso ante Australia antes de que Aguirre dé la lista de los 26 futbolistas que jugarán el Mundial, a los que probará el 4 de junio ante Bosnia en su último partido de preparación.

Después, el día 11, México debutará ante Sudáfrica en el Mundial con un Aguirre más maduro en el banquillo, sí, pero también más obstinado en un estilo de juego que no termina de convencer. EFE

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