Muere el atleta Allam al Amour cuando buscaba comida en un punto de la GHF en Gaza

Jerusalén, 27 ago (EFE).- El corredor palestino Allam Abdullah al Amour falleció este miércoles cuando intentaba buscar comida cerca de un punto de distribución de ayuda de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), confirmó a EFE una fuente del Ministerio de Sanidad gazatí.

El atleta falleció intentando conseguir ayuda cerca del punto SDS3 en Jan Yunis (sur de Gaza) de la fundación americana encargada por Israel a finales de mayo de repartir comida, aunque la fuente no detalló el motivo de su muerte.

La GHF opera con cuatro puntos de distribución en la Franja, tres de ellos en el sur y uno en el centro, obviando así al más de un millón de personas que viven en el norte.

Su sistema de reparto, que suple al que tenía la ONU de cientos de puntos, ha sido ampliamente criticado por organizaciones internacionales y humanitarias al obligar a los gazatíes a caminar kilómetros, abrir a horas aleatorias y dejar la comida dispuesta en un descampado para que la cojan los primeros que llegan, lo que desata peleas entre los ciudadanos hambrientos y tiene como consecuencia que solo la consigan los más fuertes y atrevidos.

Estos puntos se encuentran en zonas militarizadas por el Ejército israelí, que dispara a los gazatíes que se aproximan a por ayuda cuando los consideran una amenaza, lo que según el Ministerio de Sanidad de Gaza ha causado más de 2.000 muertes.

Al Amour no es el primer deportista palestino en morir en Gaza en estas circunstancias. El pasado 19 de agosto, el baloncestista palestino Mohammed Shaalan, de 39 años, falleció cuando intentaba conseguir comida para sus seis hijos también en Jan Yunis.

Dos semanas antes, Suleiman al-Obeid, exjugador de la selección nacional, conocido como «el Pelé palestino» en homenaje al astro brasileño por ser considerado el mejor futbolista de la historia palestina, también falleció cerca de Jan Yunis cuando buscaba asistencia humanitaria para su familia.

Sus muertes se suman a las de más de 660 atletas que han perdido la vida en Gaza desde el comienzo de la guerra, el 7 de octubre de 2023, tanto en bombardeos como en los alrededores de los centros de distribución de ayuda humanitaria, donde la población se arriesga a diario para conseguir alimentos, según la Asociación Palestina de Medios Deportivos.

Partes de la Franja de Gaza están bajo una situación de hambruna, según confirmó recientemente la CIF (Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria), que destacó el incremento exponencial de la malnutrición infantil.

Más de 62.800 personas han muerto y otras 158.000 han resultado heridas en los ataques israelíes contra la Franja desde octubre de 2023, según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, en una situación denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una calificación que también han usado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos.EFE

