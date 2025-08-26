The Swiss voice in the world since 1935

Muere en Argentina un experto zimbabuense en explosivos durante labores de desminado

2 minutos

Harare, 26 ago (EFE).- Un especialista zimbabuense en explosivos y desminado murió en Argentina tras detonarse un ‘booster’ sísmico que manipulaba mientras trabajaba en el norte del país suramericano, según informaron este martes fuentes oficiales.

El ministro de Asuntos Exteriores de Zimbabue, Amon Murwira, confirmó a EFE la muerte de Henry Martin Douglas Macharaga, de 52 años, ocurrida el pasado 19 de agosto.

Murwira señaló que su cartera está en contacto con la familia de Macharaga, con la organización The Development Initiative (TDI) -para la que trabajaba- y con la embajada de Zimbabue en Buenos Aires, con el fin de coordinar el traslado del cuerpo a su país natal.

A través de TDI, una empresa internacional especializada en operaciones de desminado en zonas de conflicto, Macharaga prestaba servicios a la petrolera argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) para detectar y desactivar explosivos utilizados en antiguas exploraciones petroleras.

El incidente, que todavía se encuentra bajo investigación, sucedió en la Ruta Nacional 34, una de las principales carreteras del país que conecta el norte del país con la frontera boliviana, en la provincia argentina de Salta.

Macharaga era originario de Chirumanzu, en la provincia zimbabuense de Midlands (centro), tenía una esposa y dos hijos. Era un experto en la manipulación y desactivación de explosivos, acumulaba décadas de experiencia en operaciones en múltiples países.

Su trayectoria profesional incluyó misiones en zonas de guerra y posconflicto de África, Asia y Medio Oriente como Sudán del Sur, Malí, Somalia, Afganistán y Mozambique.

Además de operaciones en América Central y América del Sur, así como programas de desminado en Azerbaiyán, Kuwait y Líbano.

El artefacto que detonó en sus manos era similar a los enterrados por YPF hace 50 años, cuando la compañía exploraba yacimientos de petróleo y gas situados a más de tres kilómetros de profundidad en el norte argentino. EFE

cz/aam/llb

