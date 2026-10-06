Muere una de las ocho estudiantes acuchilladas por otra chica en un colegio de Estambul

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Ankara, 6 oct (EFE).- Una alumna de un instituto religioso de Estambul ha sido acuchillada mortalmente y otras siete han resultado heridas por una estudiante de otra escuela, según confirmó el Gobierno turco, en el sexto incidente con fallecidos o heridos en centros escolares de Turquía en los últimos seis meses.

La muerte de una de las víctimas fue anunciada por el ministro de Educación, Yusuf Tekin, que adelantó que se han suspendido las clases en este centro hoy y mañana.

Previamente, el gobernador de Estambul, Davut Gül, había indicado que la agresora es una estudiante que vive cerca del colegio donde se produjo el ataque pero asiste a otro centro educativo.

«Entro en el colegio vestida con un uniforme escolar y comenzó a acuchillar a las niñas de forma indiscriminada», relató Gül. EFE

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