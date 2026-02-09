Mueren 19 personas en Chad por un choque entre pastores chadianos y cuatreros sudaneses

2 minutos

Yamena, 9 feb (EFE).- Al menos 19 personas murieron este lunes en la localidad de Tiné, en el este de Chad y junto a la frontera con Sudán, como consecuencia de un enfrentamiento entre pastores chadianos y ladrones de ganado sudaneses, según confirmaron a EFE La Gendarmería y el jefe del campamento de los ganaderos.

«Enviamos personal al lugar en cuanto nos enteramos de la situación. Desafortunadamente, llegamos demasiado tarde para evitar la pérdida de vidas. Aseguramos la zona e iniciamos una investigación para identificar a los responsables de este ataque», subrayó el comandante de la Gendarmería local, coronel Idriss Nour, al confirmar la cifra de fallecidos en los enfrentamientos.

Por su parte, el jefe del campamento de ganaderos, Mahamat Abakar, también confirmó los hechos.

«Este ataque nos tomó por sorpresa. Vinieron en gran número, armados y decididos a robarnos el ganado. Defendimos nuestra tierra y nuestros animales, pero esto le costó la vida a muchos hombres. Hubo 19 muertos, trece nuestros y seis de los bandidos», declaró Abakar a EFE.

La disputa comenzó alrededor de las 11:00 hora local (10:00 GMT), cuando un grupo de ladrones de ganado intentaron apoderarse del rebaño de los pastores locales, según relató Abakar, quien lamentó la violencia que se suele producir en esta frontera.

«No es la primera vez que sufrimos este tipo de ataques, pero hoy es una auténtica tragedia. Pedimos al Estado que nos proteja», añadió.

Chad es uno de los principales productores de ganado de África, con una ganadería extensiva basada en la trashumancia -pastoreo en movimiento-, que obliga a desplazar los animales en busca de agua y pastos.

Desde hace más de un año, el este de Chad es escenario de frecuentes conflictos entre pastores de ganado y ladrones procedentes de Sudán, agravados por el estallido de la guerra civil en el vecino país en abril de 2023.

Según datos divulgados este enero por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), unos 910.000 sudaneses han cruzado la frontera con Chad desde el estallido del conflicto, y ya hay más de 1,3 millones de refugiados sudaneses en este país vecino.

Organizaciones humanitarias han alertado del deterioro de la seguridad en la región y han pedido al Gobierno chadiano una mayor presencia del Estado en las zonas fronterizas con Sudán. EFE

db/pmc/pa/mgr