Mueren dos civiles y otros seis fueron heridos por ataque con drones ucranianos en Briansk

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Moscú, 6 ago (EFE).- Dos civiles murieron y otros seis resultaron heridos tras los ataques de drones ucranianos de la última jornada contra la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, según las autoridades regionales.

«Un dron kamikaze impactó contra un automóvil en movimiento. El conductor falleció en el acto. Además, los nazis ucranianos llevaron a cabo un ataque con un dron en Novozibovk. Un hombre murió», informó el gobernador regional, Yegor Kovalchuk, en sus redes sociales.

En el ataque de Novozibovk, a 170 kilómetros al suroeste de la capital regional, resultaron heridas cinco personas. Un tercer dron impactó contra otro automóvil y dejó un sexto herido en la región.

El Ministerio de Defensa de Rusia reportó este jueves el derribo de 605 drones ucranianos de ala fija sobre 18 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.

Las autoridades de Briansk aseguraron que en dicho territorio se interceptaron un total de 155 drones.EFE

mos/alf