Mueren dos militares colombianos que iban a inspeccionar explosivos en una carretera

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Bogotá, 12 ago (EFE).- Dos militares colombianos murieron este miércoles en una emboscada en una zona rural del municipio de Algeciras, en el departamento del Huila (sur), cuando acudían a inspeccionar un cilindro presuntamente cargado con explosivos, informaron fuentes castrenses.

Los militares son el cabo primero Yony Alejandro Andrade y el soldado Luis Felipe Muñoz, quienes «se desplazaban para atender el hallazgo de un cilindro, al parecer un dispositivo explosivo improvisado», cuando fueron atacados presuntamente por miembros de disidencias de las FARC.

El Ejército aseguró que intensificará las operaciones contra las disidencias que delinquen en la zona, entre ellas el Estado Mayor Central (EMC), la mayor de estas organizaciones, que está bajo el mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país.

El ataque se produjo un día después del primer bombardeo ejecutado durante el Gobierno del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, que dejó dos presuntos guerrilleros muertos y al menos tres campesinos heridos.

De la Espriella ha prometido llevar a cabo una política de mano dura contra las organizaciones armadas y criminales y ha asegurado que «la opción del diálogo está completamente agotada», en referencia a las negociaciones de paz emprendidas por varios de sus antecesores.

Para sus primeros 90 días de Gobierno, De la Espriella se ha propuesto capturar a diez cabecillas de bandas criminales. EFE

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