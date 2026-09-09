Mueren dos mujeres que resultaron heridas en un ataque a un tren de pasajeros ucraniano

Compartir

1 minuto

Kiev, 9 sep (EFE).- Dos mujeres de 60 y 79 años han muerto este miércoles en el hospital tras resultar heridas la víspera en un ataque ruso contra un tren de pasajeros que unía la capital de Ucrania con la ciudad de Sumi, en el noreste del país.

Según han informado las autoridades de la región homónima de Sumi, otras dos personas que también fueron heridas en ese mismo ataque se encuentran en estado grave.

Unas noventa personas tuvieron que ser evacuadas del tren tras el ataque ruso, que provocó un incendio en parte de los vagones.

Otra ataque ruso a un tren de pasajeros, en este caso en la región de Járkov que está también en el noreste de Ucrania, ha provocado este miércoles ocho heridos.

Los trenes ucranianos son un objetivo habitual de los ataques de Rusia, que en las últimas semanas ha incrementado sus bombardeos a distintos tipos de objetivos civiles en Ucrania. EFE

mg/jgb