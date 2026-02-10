Mueren siete trabajadores tras un accidente en una mina de oro en el este de China

(Actualiza con nuevos datos)

Pekín, 10 feb (EFE).- Un accidente en una mina de oro situada en la provincia de Shandong, en el este de China, provocó la muerte de siete trabajadores.

El incidente se produjo alrededor de las 08.50 hora local del pasado sábado (00.50 GMT) en una mina ubicada en el término municipal de la ciudad de Zhaoyuan, informó este martes la agencia estatal Xinhua.

Según las autoridades, citadas por el medio, se registró una caída de un ascensor minero en uno de los pozos, un accidente que causó la muerte de siete trabajadores.

Se ha abierto una investigación para esclarecer las causas y para averiguar si pudo existir un encubrimiento del siniestro.

CCTV informó de que la empresa no comunicó el accidente de forma inmediata y que las autoridades locales solo lo confirmaron tras recibir una denuncia este lunes.

Según la misma fuente, once responsables de la mina, entre ellos el gerente, han quedado bajo custodia de las autoridades y las primeras pesquisas apuntan a la rotura simultánea de los dos cables de seguridad del elevador, que cayó unos 240 metros hasta el fondo del pozo cuando transportaba a los trabajadores.

El sector minero sigue registrando una alta siniestralidad en el gigante asiático, aunque en los últimos años el número de accidentes mortales se ha reducido de manera significativa. EFE

