Mulino viaja el viernes a Colombia a la investidura de Abelardo De la Espriella

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Ciudad de Panamá, 6 ago (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajará el viernes a la ciudad colombiana de Cali para asistir a la toma de posesión de Abelardo De la Espriella como nuevo jefe de Estado de Colombia, informó este jueves la Presidencia panameña.

Antes del acto de investidura, Mulino sostendrá un encuentro con De la Espriella, en el que se «abordarán temas claves de cooperación, interconexión eléctrica, seguridad y crimen organizado, relaciones comerciales y diplomáticas, así como una alianza extraordinaria para impulsar inversiones en materia de turismo», precisó la información oficial.

El presidente panameño también sostendrá una reunión bilateral con la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes, Reem Al Hashimy, de acuerdo con el comunicado de la Presidencia panameña.

Mulino viajará el viernes en la mañana acompañado de los ministros de Exteriores, Javier Martínez-Acha; de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y de Seguridad, Frank Ábrego, entre otros, y será recibido con honores en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón por la canciller saliente, Rosa Villavicencio, y el canciller designado del nuevo gobierno, Omar Bula Escobar.

Concluido el acto protocolario, el presidente Mulino y los ministros que le acompañan regresarán a Panamá el mismo viernes.

El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030 en una ceremonia atípica que se celebrará por primera vez fuera de Bogotá y a la que asistirán el rey Felipe VI de España y al menos ocho presidentes latinoamericanos.

Sucederá en el cargo al presidente Gustavo Petro, quien no reconoce su triunfo y promete liderar la oposición y la «desobediencia civil» contra el Gobierno entrante. EFE

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