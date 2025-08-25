Musk denuncia a OpenAI y Apple por asfixiar la competencia en inteligencia artificial
Nueva York, 25 ago (EFE).- Dos de las empresas del magnate Elon Musk, X (antes Twitter) y xAI, su rama especializada en inteligencia artificial (IA), han denunciado a las compañías Apple y OpenAI porque consideran que «inhiben la competencia y la innovación en la IA».
La denuncia, presentada en un tribunal del distrito norte de Texas, argumenta que Apple y OpenAI «se han coludido» para mantener en la práctica un monopolio de la inteligencia artificial en los teléfonos inteligentes. EFE
fjo/icn