Níger criminaliza la homosexualidad con penas de hasta 20 años de cárcel

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Níger promulgó un nuevo código penal que criminaliza la homosexualidad con penas de hasta 20 años de cárcel, según una fuente judicial que cita el periódico oficial de este jueves.

Aunque hasta ahora la homosexualidad era un tabú en este país mayoritariamente musulmán, no estaba explícitamente penalizada.

Varios países africanos, como Burkina Faso, Senegal o Ghana, han endurecido recientemente su legislación contra la comunidad LGTBQIA+.

Según el nuevo código penal de Níger, «cualquier persona que cometa o intente cometer un acto impúdico o antinatural, o prácticas lésbicas, gays, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales, asexuales (LGBTQIA+), mantenga o intente mantener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo, será castigada con una pena de prisión de cinco a diez años» y una multa de hasta 100 millones de francos CFA (unos 150.000 euros, 175.000 euros).

Otro artículo castiga con entre 10 y 20 años de prisión a «quien contraiga matrimonio con una persona del mismo sexo».

La misma pena se aplica a «toda persona que gestione, dirija, opere, financie o participe en clubes, sociedades, organizaciones o asociaciones para homosexuales o LGTBQIA+».

Esta reforma del Código Penal comenzó bajo el anterior gobierno civil del presidente Mohamed Bazoum, derrocado por un golpe de Estado el 26 de julio de 2023, presionado por organizaciones musulmanas y diputados.

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