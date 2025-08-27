Nacional sella su boleto a octavos de final en la Copa Uruguay en el partido de su estreno

2 minutos

Montevideo, 26 ago (EFE).- Nacional se estrenó este martes en la Copa AUF Uruguay con un triunfo por 1-2 ante Huracán Fútbol Club, un equipo amateur de la tercera división, lo que le permitió sellar su boleto a los octavos de final.

En un encuentro disputado en el estadio Juan Antonio Lavalleja de la ciudad de Minas, el Tricolor consiguió la victoria gracias a los tantos del nigeriano Osinachi Christian Ebere y del atacante Exequiel Mereles.

Si bien en 2014 Nacional había jugado en dicho escenario ante la selección del departamento (provincia) de Lavalleja, su último encuentro allí frente a otro equipo había sido 19 años atrás.

En esa oportunidad, los entonces dirigidos por Martín Lasarte derrotaron por la mínima diferencia al mexicano Dorados en un duelo marcado por la presencia de reconocidas figuras.

El local contaba en su plantilla con los jóvenes atacantes Luis Suárez y Gonzalo ‘Chory’ Castro, mientras que en el conjunto que dirigía el español Juan Manuel Lillo estaban el argentino Ángel ‘Matute’ Morales, Washington Sebastián Abreu y Pep Guardiola.

También este martes, Universitario de Salto, uno de los equipos que no compite en ligas de la Asociación Uruguaya de Fútbol, sino que lo hace de forma amateur en la Organización de Fútbol del Interior, dio la sorpresa al eliminar a Montevideo Wanderers, uno de los representantes de Primera División.

Este miércoles, la Copa AUF Uruguay continuará con los partidos Bella Vista-Juventud, San Carlos-Tacuarembó y Paso de la Arena-Boston River.

Además, Peñarol hará su estreno en el partido frente a Río Negro de San José, otro de los equipos de la Organización de Fútbol del Interior, que cuenta con cerca de 600 clubes de 18 departamentos del país a través de unas 60 ligas agrupadas en cuatro confederaciones.

Los equipos vencedores avanzarán a los octavos de final, donde ya esperan Cerro Largo, Oriental, Defensor Sporting, Central Español, Albion, Atlético Florida, Porongos, Liverpool y Plaza Colonia. EFE

scr/gbf