Negociador ucraniano habla con consejeros de seguridad europeos sobre proceso de paz

Kiev, 10 feb (EFE).- El jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, mantuvo este martes contactos telefónicos con los consejeros de seguridad de sus principales socios europeos sobre el proceso de paz con Rusia que impulsa EE.UU. y también de las garantías de seguridad que pide Kiev como parte de las condiciones para que termine a la guerra.

Según explicó el propio Umérov -que forma parte del equipo negociador habitual ucraniano- en su canal de Telegram, mantuvo dos conversaciones telefónicas separadas, la primera de ellas con los consejeros de seguridad de Francia, Alemania y Reino Unido.

En la segunda Umérov habló con los asesores del ramo de los líderes de Dinamarca, Lituania, Letonia, Estonia, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia.

“Juntos avanzamos hacia una paz justa y duradera para Ucrania”, dijo Umérov.

Rusia y Ucrania han mantenido en las últimas semanas dos rondas de negociaciones directas medidas por EE.UU. que han tenido lugar en los Emiratos Árabes.

Se espera que la próxima reunión en este formato, para la que no se ha dado fecha, se celebre próximamente en EE.UU. EFE

