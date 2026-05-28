Negociadores de EEUU e Irán alcanzan acuerdo, pendiente de aprobación de Trump, dice Axios

2 minutos

Washington, 28 may (EFE).- Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un acuerdo que desbloquearía el estrecho de Ormuz y extendería durante 60 días el alto el fuego para iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero está pendiente de la aprobación final del presidente Donald Trump, informó este jueves el medio estadounidense Axios.

El diario digital citó dos altos cargos estadounidenses según los cuales el acuerdo estipula que la navegación a través del estrecho, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí, será «sin restricciones».

Según Axios, Irán no impondrá ningún peaje en el estrecho, clave para el comercio mundial de crudo, y Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que ha impuesto contra buques que salen y llegan a puertos iraníes.

El memorando de entendimiento incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, una línea roja para Trump, aunque dejaría para más delante las negociaciones para limitar el enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica. EFE

Este asunto sería abordado durante la extensión de 60 días del alto el fuego vigente desde el pasado abril.

Asimismo, Estados Unidos se compromete a debatir el levantamiento de sanciones a Irán y la liberación de fondos iraníes congelados.

Estados Unidos e Irán han intensificado durante la última semana, con la mediación de Pakistán, las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Desde el pasado fin de semana, la Casa Blanca ha insistido en que el acuerdo era cuestión de días, aunque Teherán ha rebajado las expectativas de que el pacto fuera inminente.

Según Axios, los términos del acuerdo fueron consensuados en gran medida el martes, pero ambas partes necesitaban la aprobación de sus líderes.

Irán habría comunicado ya que da luz verde al acuerdo, pero Trump no quiso aprobarlo de inmediato, apuntó el medio.

La posibilidad de que el tema nuclear quede para una fase posterior ha provocado el rechazo de varios senadores republicanos aliados de Trump que han criticado las concesiones que Estados Unidos está dispuesto a dar. EFE

er/lss