Netanyahu defiende como un «muro de granito» la alianza con Trump

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Washington, 28 jul (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defendió este martes la solidez de la relación entre Israel y Estados Unidos y aseguró que la alianza entre ambos países permanece firme, pese a quienes intentan encontrar divisiones entre sus Gobiernos.

«Siempre me disgusta decepcionar a nuestros críticos que intentan encontrar fisuras en nuestra alianza. Y lo que encuentran hoy es un muro de granito», afirmó Netanyahu en una entrevista con la cadena Fox News tras reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, encuentro que calificó como «una de las mejores reuniones que hemos tenido».

Netanyahu aseguró además que ambos países comparten el objetivo de impedir que Irán desarrolle armas nucleares. «Tenemos un compromiso común. No queremos que este régimen fanático de Teherán tenga armas nucleares», afirmó. «Tenemos un objetivo común, y lo lograremos», añadió.

Previamente, Trump publicó en su cuenta de Truth Social que: «El primer ministro Bibi Netanyahu de Israel, junto conmigo y representantes, tuvimos una reunión muy buena. Obviamente, se discutieron muchos asuntos importantes».

Esta fue la primera reunión entre ambos mandatarios desde que inició la guerra con Irán en febrero pasado. Una semana antes de su llegada a Washington, Netanyahu estuvo en el centro de la discusión política en Estados Unidos después de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reclamara la ejecución de la orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional. EFE

dte/jrh