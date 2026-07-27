Netanyahu despega hacia Washington para reunirse con Trump en medio de la tensión regional

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(Actualiza con comunicado de Netanyahu sobre las conversaciones)

Jerusalén, 27 jul (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, despegó este lunes en el avión del Gobierno, Alas de Sión, de camino a Estados Unidos, donde planea reunirse con el presidente, Donald Trump, y asistir al funeral del senador Lindsey Graham, según refleja la página de rastreo FlightRadar24.

El avión partió, con más de dos horas de retraso, de la base de Nevatim de la Fuerza Aérea de Israel en Beerseba (sur), en lugar de hacerlo desde el Aeropuerto Internacional de Ben Gurión (en la periferia de Tel Aviv, centro del país), como ocurre habitualmente.

Además, el recorrido registrado por FlightRadar24 refleja que la aeronave partió con un desvío hacia el este, sobrevolando el Mar Muerto para dirigirse hasta el norte y finalmente emprender su camino hacia el oeste, rumbo a Washington.

La salida de Netanyahu estaba prevista para las 11:00 hora local (8:00 GMT) según algunos medios, que después anunciaron el atraso de la partida por tiempo indefinido, si bien la oficina del mandatario no ha difundido información sobre el viaje, a diferencia de en otras ocasiones.

El diario israelí Yedioth Ahronoth recoge que Netanyahu planea reunirse el miércoles a las 15:00 GMT con Trump, aunque aún se desconoce si al encuentro acudirán también el vicepresidente, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Será el octavo encuentro entre ambos líderes desde que Trump asumió el cargo, aseguró el propio Netanyahu en un vídeomensaje difundido por su oficina más de una hora después del despegue de su avión.

«Discutiremos todos los temas de la agenda, principalmente Irán. Por supuesto, nuestro objetivo es mantener nuestra seguridad y también ampliar el círculo de paz a nuestro alrededor», auguró. Con el «círculo de paz», Netanyahu se refiere a los Acuerdos de Abraham para la normalización de las relaciones de países árabes con Israel, auspiciados en 2020 por Estados Unidos.

El encuentro se produce, también, en medio de los esfuerzos renovados para negociar un acuerdo que regule el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Según Yedioth Ahronoth, el Gobierno israelí teme que EE.UU. llegue a un acuerdo con Irán que permita la reconstrucción de su economía y el desarrollo de armamento nuclear.

Netanyahu se verá con Trump, sin embargo, evitando presentar una imagen de instigador de guerras, recoge este medio.

Los encuentros entre ambos consistieron, en un inicio, en la presentación por parte de Israel de unos pronósticos de destrucción del régimen iraní que, tras la guerra de febrero a abril de este año, se demostraron falsos, creando fricción en la alianza israelí-estadounidense. EFE

pbj/pcc

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