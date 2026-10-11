Netanyahu ordena investigar y procesar a los participantes del documental ‘NAZA’

Compartir

1 minuto

Jerusalén, 11 oct (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este domingo la investigación y procesamiento de los participantes del documental ‘NAZA’, que relata la matanza masiva de civiles en Gaza mediante testimonios de 24 militares y oficiales de inteligencia israelíes, por «delitos graves contra la seguridad de Israel», según un comunicado publicado por su oficina.

«La película construye una narrativa falsa, engañosa y sesgada que difama al Estado de Israel y a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) a nivel mundial, y que perjudica gravemente la imagen de Israel», afirmó el mandatario, según la nota.

Netanyahu acusó a los participantes del filme de incurrir, además, en «delitos graves contra la seguridad de la información, difamación penal y perjuicio a los intereses diplomáticos» del país. EFE

ybp/vh

Los preferidos del público Los más discutidos