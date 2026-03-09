NGEX logra aval ambiental para proyecto exploratorio de cobre y oro en Argentina

Buenos Aires, 9 mar (EFE).- La minera canadiense NGEX logró un permiso ambiental para construir un túnel de exploración en su proyecto de cobre, oro y plata Lunahuasi, en la provincia argentina de San Juan.

La compañía dijo este lunes en un comunicado que las autoridades de la provincia de San Juan (oeste) han aprobado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el desarrollo de un túnel de exploración en el proyecto Lunahuasi.

La empresa resaltó que la aprobación de la DIA representa un «hito importante» que la permite «avanzar rápidamente» en el proyecto, «facilitando la evaluación subterránea y mejorando el conocimiento geológico» sobre ese yacimiento.

«Nos complace enormemente recibir la aprobación ambiental para el túnel de exploración de Lunahuasi. Esta decisión de la autoridad minera de San Juan respalda nuestra estrategia de impulsar responsablemente Lunahuasi y subraya la sólida relación de trabajo que hemos desarrollado con las autoridades provinciales», señaló el presidente y director ejecutivo de NGEX, Wojtek Wodzicki.

NGEx dijo que tiene previsto iniciar el desarrollo de los trabajos subterráneos en el cuarto trimestre de este año.

En mayo pasado, la minera canadiense había anunciado el hallazgo de cobre y oro en Lunahuasi, cerca de otros importantes yacimientos de cobre dentro del denominado distrito Vicuña, que se extiende por San Juan y también por territorio de la región chilena de Atacama. EFE

