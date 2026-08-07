Nicaragua felicita a sus atletas por las cinco medallas que han logrado en los Juegos

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San José, 6 ago (EFE).- El Gobierno de Nicaragua felicitó este jueves a los atletas nicaragüenses que han conseguido medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se disputan del 24 de julio al 8 de agosto en la República Dominicana, en especial al béisbol, su «deporte rey», que buscará conquistar el oro frente a Panamá.

“Hoy nuestra selección nacional de béisbol derrotó a la selección nacional de Cuba (6-5), clasificándose para disputar la medalla de oro frente a la selección nacional de Panamá, este viernes 7 de agosto”, celebró la copresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, a través de medios oficiales en Managua.

Murillo destacó que en esos Juegos los atletas nicaragüenses han ganado dos medallas de plata -sin incluir la que tiene garantizada el béisbol- y tres de bronce.

Orlando Vásquez Jr. (pesas), ganó las dos medallas de plata individuales en las modalidades de arranque y envión en la categoría de 65 kilogramos.

En tanto, los bronces son de Joysi Tinoco (karate), en la categoría de kumite -50 kilos; Aldo Blanco (taekwondo), en la categoría de -66 kilos; y la surfista Candelaria Resano.

Nicaragua está representada por 148 deportistas, 35 entrenadores, 19 delegados y 2 oficiales, para un total de 204 personas en 21 disciplinas deportivas.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, Nicaragua obtuvo una medalla de oro, una de plata y cuatro de bronce.

El taekwondista Elián Ortega Velásquez, doble medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, ganó la única medalla de oro para Nicaragua en esos juegos, en la modalidad de poomsae tradicional masculino (reconocido individual).

Los pinoleros concluyeron en el décimo sexto lugar con un total de seis medallas, por debajo de los deportistas guatemaltecos que compitieron en esa justa acogidos por Centro Caribe Sports debido a una sanción a su Comité Olímpico.

También por debajo de El Salvador, Panamá y Costa Rica, y por encima de Honduras.EFE

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