Nicaragua se pone a disposición de Venezuela para ayudar en rescate tras terremotos

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San José, 25 jun (EFE).- El Gobierno de Nicaragua expresó este jueves sus condolencias y solidaridad con el de Venezuela tras los terremotos ocurridos el miércoles que han dejado al menos 188 muertos, y se puso a la orden para ayudar en las labores de rescate.

«Con el corazón consternado y conmovido les escribimos desde nuestra profunda hermandad, para expresarles nuestros sinceros y permanentes sentimientos de solidaridad a toda prueba», escribieron los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un mensaje dirigido a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.

En su mensaje, también dirigido al presidente de la Asamblea Nacional y al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, respectivamente, Ortega y Murillo destacaron que «tragedias como estas, que también hemos vivido en nuestra tierra, nos recuerdan la fuerza de la vida».

La pareja presidencial nicaragüense expresó todo su afecto a Venezuela y se pusieron a la disposición «al llamado cuando nos necesiten».

Venezuela fue sacudida el miércoles por un «doblete sísmico», un terremoto de magnitud 7,2 y otro 7,5 registrados con solo 39 segundos de diferencia en el litoral Caribe del país, que han causado al menos 188 y 1.520, mientras que se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas, según funcionarios.

Varios países han anunciado el envío de ayuda humanitaria y socorristas, mientras que EE.UU. está desplegando también equipos de búsqueda y de rescate en el país, según anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, este jueves.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dicho que La Guaira, un estado costero norteño vecino a Caracas y donde está el principal aeropuerto del país, es el más afectado e indicó que ha sido declarado «zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron», cuya cantidad no precisó de inmediato.

Caracas, la capital, despertó este jueves entre escombros de edificios y restos de materiales que se desprendieron por los dos fuertes terremotos que dejaron al país suramericano sumido en una emergencia de proporciones aún desconocidas. EFE

mg/gf/jrh