Nicaragua y Argentina dominan en las finales del karate panamericano junior

(Corrige medallas en el tercer párrafo. Bien bronce para la boliviana Melani Unzueta)

Luque (Paraguay), 23 ago (EFE).- La nicaragüense Joysi Tinoco y el argentino Juan Gallardo dominaron este sábado en las finales del karate de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

En la categoría -50 kilogramos femenino, Tinoco ganó la medalla de oro al derrotar 2-1 por puntos a la venezolana Ana Vásquez, que se quedó con la plata.

El bronce fue a dar a manos de la boliviana Melani Unzueta, que previamente había caído 6-3 por puntos ante Tinoco.

Oro para Argentina

Entre los hombres, el oro en los -60 kilogramos fue para el argentino Gallardo, que en su combate final venció por points 1-0 al venezolano Sebastián Chirinos.

El tercer lugar fue para el estadounidense Jean Dorta, quien sucumbió antes contra Gallardo 2-1 por points.

Las competencias del karate de los Juegos Panamericanos Junior se llevaron a cabo en el Polideportivo Deportes Urbanos del complejo del Comité Olímpico Paraguayo (COP) en Luque, ciudad aledaña a Asunción. EFE

laa/apa

(foto)

