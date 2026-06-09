Nick Reiner reclama fondo dejado por sus padres para pagar su defensa tras asesinatos

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Los Ángeles, 9 jun (EFE).- Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres, Rob y Michele Reiner, ha reclamado ante un tribunal de Los Ángeles (EE.UU.) los fondos pendientes de un fideicomiso que sus progenitores le habían asignado, con el fin de pagar su defensa.

Según documentos judiciales obtenidos por TMZ, Reiner, de 32 años, presentó una solicitud este lunes pidiendo la entrega del dinero que, según asegura, debía haber sido desembolsado cuando cumplió 30 años.

El acusado habría contratado al reconocido abogado Alan Jackson para que liderara su equipo de defensa pero el administrador del fideicomiso se negó a pagar los honorarios, lo que provocó que este abandonara el caso.

Los Reiner crearon el fideicomiso en 1992 para Nick, y sus dos hermanos Jake y Romy.

En la solicitud al tribunal, citada por TMZ, el acusado argumenta que actualmente no cuenta con ninguna otra fuente de financiación para cubrir sus gastos legales o su manutención básica mientras está encarcelado.

En enero pasado, Jackson, quien en el pasado ha representado a figuras como Harvey Weinstein o Kevin Spacey, anunció que se retiraba del equipo de defensa.

Reiner, que está representado por un defensor público, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres. El caso incluye «circunstancias especiales», lo que lo hace elegible para la pena de muerte o, en su defecto, para cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

En abril pasado el acusado se declaró no culpable. Una audiencia preliminar está fijada para septiembre en el caso.

El director de ‘Cuando Harry encontró a Sally’, Rob Reiner, y la fotógrafa Michele Singer Reiner fueron encontrados apuñalados dentro de su casa de Brentwood el 14 de diciembre, y el hijo mediano de la familia Reiner fue detenido un día después.

La pareja fue encontrada por su hija, quien llegó a la casa después de que una masajista la llamara para avisarle que sus padres no abrían la puerta.

En diciembre, medios como Los Angeles Times y KNBC informaron de que Reiner estaba siendo tratado por esquizofrenia antes del asesinato de sus padres.

Además, Reiner había luchado durante años contra la adicción y había hablado públicamente sobre ello. EFE

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