Nigeria realizará elecciones presidenciales en enero de 2027

La comisión electoral de Nigeria anunció el jueves que las próximas elecciones presidenciales del país africano se celebrarán el 16 de enero de 2027, antes de lo previsto.

Las votaciones estaban programadas originalmente para el 20 de febrero de 2027. Sin embargo, la fecha había sido criticada por la comunidad musulmana, ya que coincidía con el mes de ayuno del ramadán.

Los partidos nominarán a sus candidatos entre el 23 de abril y el 30 de mayo de 2026.

Las últimas elecciones presidenciales, celebradas en 2023, llevaron al poder a Bola Tinubu, que buscará un segundo mandato en los comicios del próximo año.

El mandatario aprobó la semana pasada una ley que autoriza la transmisión electrónica en tiempo real de los resultados electorales.

Las disputas postelectorales son habituales en el país más poblado de África y, a pesar del despliegue de nuevas tecnologías por parte de la comisión electoral, su credibilidad sigue siendo cuestionada con frecuencia.

