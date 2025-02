Noboa denuncia «irregularidades» en las elecciones presidenciales de Ecuador

El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, denunció este martes «irregularidades» en las elecciones de la primera vuelta presidencial de Ecuador, aunque las misiones de observación de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos descartaron cualquier tipo de fraude.

En el escrutinio el presidente supera por menos de un punto a su rival izquierdista Luisa González, delfina del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017). Ambos tendrán una revancha en el balotaje el 13 de abril.

Los inesperados y ajustados resultados fueron un golpe para Noboa, cuando había dicho que ganaría en un solo turno.

«Ha habido muchísimas irregularidades y seguíamos contando. Seguíamos revisando en ciertas provincias que había cosas que no cuadraban o incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor, el trabajo todavía no está terminado», aseguró el mandatario de 37 años en una entrevista con Radio Centro de Guayaquil.

Noboa explicó así las razones por las cuales no celebró ni hizo declaraciones al final de la jornada electoral del domingo, cuando los resultados ya arrojaban un empate técnico con González, del partido Revolución Ciudadana.

«Hay decenas y decenas de casos en los cuales amenazaron a la gente porque vote por la Revolución Ciudadana. Tenemos la evidencia (…) Inclusive votantes recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los representa», insistió el presidente.

Poco después, en una rueda de prensa en Quito los observadores de la Unión Europea (UE) aseguraron no tener «ni un solo elemento objetivo que indique que ha habido cualquier tipo de fraude».

De su lado la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó en un comunicado que su «conteo rápido» coincide con los resultados de la autoridad electoral y «no ha identificado ni recibido indicios de irregularidades».

Hay polarización y «lamento profundamente que a ésta se haya unido una cierta narrativa de fraude en estas elecciones», dijo Gabriel Mato, jefe de misión de la UE.

– Polarización –

Ecuador se partió en dos rumbo al balotaje, empujado por la peor crisis en medio siglo, según expertos.

La feroz guerra del narcotráfico y la debacle económica provocaron «un nivel extremo» de polarización, dijo el politólogo Santiago Cahuasquí.

«En nuestro país llevamos años viendo como han secuestrado nuestra democracia. Yo no confío en los resultados, peor que haya existido un empate técnico», dijo a la AFP Ángela Almeida, una jubilada de 68 años en Quito.

Aunque la mayoría de encuestas ya preveían una segunda vuelta, un empate tan cerrado fue inesperado.

Ninguno de los candidatos supera el 50% de los votos ni tiene el 40% y una diferencia de 10 puntos sobre el contendor más cercano para lograr una victoria en primera vuelta.

Durante la campaña Noboa y González deslizaron sus sospechas sobre un posible fraude en las elecciones.

En el poder desde 2023, el presidente aspira a la reelección con un proyecto de mano firme contra las pandillas en un país desangrado por la violencia.

Su rival González busca devolver el poder a la izquierda para enfrentar la inseguridad y la crisis con un enfoque social. También apuesta por convertirse en la primera mujer electa en la presidencia de Ecuador.

En el balotaje, los candidatos reeditarán el duelo de las atípicas elecciones de 2023, en las que Noboa se convirtió en uno de los presidentes más jóvenes del mundo.

– «Anomalías» –

El lunes la candidata Luisa González también denunció «anomalías» en el escrutinio, expresó su desconfianza ante la autoridad electoral y aseguró que la fuerza pública impidió a algunos de sus observadores entrar a los recintos donde se hacía el conteo.

«Lo más probable es que la Revolución Ciudadana esté primera», dijo en entrevista con Teleamazonas.

Sin embargo, para la misión de observación de la UE las elecciones fueron «transparentes, bien organizadas y pacíficas» pese al tenso ambiente que vive el país.

«Llegábamos a la campaña, a este proceso, con incertidumbres, con riesgos, con inseguridades, con acusaciones de todo tipo, con cierta desconfianza en los órganos electorales y judiciales y en un escenario realmente complejo y muy polarizado y además con un clima de violencia sobrevolando», declaró Mato.

La polarización y las denuncias de fraude empañan la recta final para designar al futuro presidente.

Y los ecuatorianos irán a las urnas con un abanico de preocupaciones renovado.

La población resiente los estragos de un Estado endeudado, con una pobreza del 28% y concentrado en financiar la costosa guerra contra el narcotráfico. En 2023, el país registró el récord de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero tras 14 meses del gobierno de Noboa esa cifra bajó a 38, según información oficial.

