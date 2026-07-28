Noboa habla en Lima con el vicepresidente electo de Colombia sobre seguridad y comercio

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Lima, 28 jul (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió este martes en Lima con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, para dialogar sobre la cooperación que esperan tener ambos Gobiernos en temas como seguridad y comercio.

La Presidencia ecuatoriana señaló que Noboa y Restrepo dialogaron sobre la creación de una agenda conjunta frente a desafíos comunes, entre ellos la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado, así como el fortalecimiento de la seguridad en la frontera norte.

El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Roberto Kury, indicó que Colombia mantiene con Ecuador una de sus relaciones comerciales más importantes y explicó que durante la reunión se planteó la necesidad de «crear una agenda binacional de trabajo» que beneficie a ambas naciones.

«Vamos a fortalecer las relaciones entre ambos países», afirmó Kury, quien recordó que el próximo 7 de agosto tendrá lugar la toma de posesión del presidente electo colombiano, Abelardo de la Espriella, a la que Noboa ya aseguró que va a asistir.

El encuentro se realizó previo a la ceremonia de investidura de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, a la que ambos acudieron junto a otros mandatarios y líderes de la región.

Ecuador y Colombia estuvieron inmersos entre febrero y junio en una guerra comercial iniciada por Noboa, para presionar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a realizar una mayor vigilancia de la frontera, por considerar que la situación de violencia criminal de Ecuador está provocada por las toneladas de cocaína que entran al territorio desde el vecino país.

La guerra comercial, con aranceles que escalaron desde el 30 % hasta el 100 %, terminó después de la intervención de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), aunque Noboa lo atribuyó a un acuerdo con De la Espriella antes de que ganara los comicios.

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, aseguró días atrás que, una vez que asuma De la Espriella, ambas naciones iniciarán operaciones conjuntas contra el narcotráfico y el crimen organizado. EF

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