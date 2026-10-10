Norte de la UE ve insuficientes los recortes a presupuesto de la UE planteados por Irlanda

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Bruselas, 10 oct (EFE).- Países del norte de la Unión Europea (UE) han considerado insuficiente el recorte del 8 % al presupuesto europeo para el período 2028-2034 planteado este sábado por la presidencia rotatoria, que este semestre ostenta Irlanda, y pidieron ir «más allá» para alcanzar una propuesta «más realista».

«Los Países Bajos no pueden aceptar esta propuesta. A este paso, no habrá acuerdo antes de que termine el año. Junto con otros Estados miembros, los Países Bajos quieren ir mucho más allá para que la propuesta recupere unas dimensiones modernas, realistas y aceptables», dijo el ministro neerlandés de Finanzas, Eelco Heinen, en sus redes sociales.

La propuesta irlandesa reduce las cuentas comunes como pidieron los ‘frugales’ -Alemania, Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia- pero concentra los recortes precisamente en partidas que estos socios quieren priorizar, como la seguridad y defensa, competitividad, innovación y lucha contra la migración irregular, frente a las partidas tradicionales de los fondos agrícolas.

La pasada semana, este grupo avisó de que no darán su visto bueno a un nuevo presupuesto de la UE si no se recorta la propuesta actual en «varios cientos de miles de millones de euros».

La ministra de Asuntos Europeos de Suecia, Jessica Rosencrantz, se mostró en la misma línea y calificó como «irrazonable» la propuesta irlandesa, que, a su juicio, no prepara al bloque comunitario para el siglo XXI.

«La nueva propuesta es irrazonable. El volumen global debe reducirse significativamente. Los números que se han puesto sobre la mesa aún representan un aumento salvajemente insostenible y, por lo tanto, estamos lejos de un acuerdo. Suecia continuará luchando por un mejor presupuesto, no por uno mayor», aseveró Rosencrantz.

Por otro lado, fuentes diplomáticas de este grupo de países aseveraron a EFE que estas cuentas son «una decepción» y que ni siquiera «se acercan a un punto de acuerdo», al mismo tiempo que consideraron que el «aumento del gasto en comparación con la situación actual es inasumible y, desde el punto de vista financiero, totalmente inviable».

«La propuesta no prepara a la UE para el siglo XXI. Este paquete de negociación no constituye una base para un acuerdo», agregaron.

Fuentes diplomáticas de otro país de este grupo, aunque todavía analizando la propuesta, anticiparon que será «extraño» ver durante la cumbre de la semana próxima que el borrador presupuestario recorta «significativamente» en temas que serán importantes en las conversaciones de los lideres, y auguraron que la propuesta irlandesa puede complicar el acuerdo final.

La presidencia irlandesa presentará su propuesta primero a los ministros de Asuntos Europeos de la UE el próximo martes, donde mantendrán una primera aproximación, y luego en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno del 15 y 16 de octubre, para intentar salvar la gran distancia que aún les separa con vistas a lograr un acuerdo en diciembre. EFE

mas/rml

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