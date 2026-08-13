Nubank aumenta sus beneficios interanuales un 49 % en el segundo trimestre de 2026

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São Paulo, 13 ago (EFE).- Nubank, el mayor banco digital de América Latina, informó este jueves que obtuvo beneficios de 1.061 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, un 49 % más que en el mismo periodo del año pasado.

Los beneficios del banco brasileño suponen, asimismo, un salto del 17 % con respecto a las ganancias netas obtenidas en el primer trimestre del año.

El banco reportó ingresos de 5.875 millones de dólares entre abril y junio, lo que supone un aumento interanual del 39 %, según el balance financiero.

Nubank destacó que llegó a 139 millones de clientes en junio, con un aumento trimestral de 4 millones de clientes, que en su mayoría, 118 millones, están en Brasil.

La expansión también se apoyó en México, donde alcanzó 15,8 millones de clientes, situándose como el mayor banco digital del país, y en Colombia, donde superó los 5 millones de clientes.

La cartera total de crédito también creció, y llegó a los 39.400 millones de dólares, un 37 % más que en el mismo periodo del año pasado.

Por otra parte, la morosidad de entre 15 y 90 días fue del 4,8 %, con una ligera reducción frente al 5,0 % registrado el trimestre anterior. EFE

mp/gpv