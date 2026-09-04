Nueva embajadora de Paraguay espera convertir «idilio» con EEUU en agenda de largo alcance

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Asunción, 4 sep (EFE).- La nueva embajadora de Paraguay ante Estados Unidos, Estefanía Laterza, aseguró este viernes, tras ser juramentada en el cargo por el presidente, Santiago Peña, que tendrá como misión convertir el «idilio» que viven actualmente ambos países en sus relaciones bilaterales en una agenda de largo plazo.

«La idea es que esta sea una embajada al servicio del país, como tienen que ser desde luego todas, y que haga especial hincapié en fortalecer esa relación y, por sobre todas las cosas, en consolidarla de manera tal que este idilio que estamos viviendo en este momento no sea simplemente un momento, sino que sea una agenda de largo alcance», afirmó Laterza.

La diplomática, que reemplaza en el cargo al senador del gobernante Partido Colorado Gustavo Leite, destacó que Paraguay y Estados Unidos están viviendo «un momento dorado» en su relación.

«Esto quiere decir que las relaciones están pasando por un momento histórico, muy, muy bueno», agregó la nueva delegada ante la Casa Blanca, para quien «esto se manifiesta en una serie de asuntos compartidos, en una cooperación reforzada, en una colaboración permanente y, sobre todas las cosas, en la apertura de una serie de campos para trabajar».

En ese contexto, anticipó que su gestión se enfocará en «seis ejes específicos de trabajo», entre ellos el fortalecimiento de la relación política, la agenda económica-comercial, temas de seguridad y defensa, asuntos relacionados con la ciencia, la innovación y la educación, así como en el apoyo a las comunidades paraguayas en EE.UU. o que mantengan contacto con ese país.

«El plan de trabajo presentado se proyecta hacia los próximos dos años; sin embargo, tiene como idea principal transformar este momento especial que viven nuestras relaciones en una agenda institucionalizada permanente que dure para las siguientes décadas», reiteró la funcionaria, luego de la ceremonia celebrada en el Palacio de López, sede del Ejecutivo.

Para la diplomática, «Estados Unidos está viendo en Paraguay no solamente un socio bilateral», sino con «proyección regional».

La relación entre Paraguay y Estados Unidos se ha fortalecido durante la Administración del presidente Donald Trump, que ha suscrito con el Gobierno de Peña, entre otros, un acuerdo de Tercer País Seguro, un memorando de entendimiento en materia migratoria y el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés).EFE

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