Nueva York entrega a Waymo los primeros permisos para robotaxis en la ciudad

2 minutos

Nueva York, 22 ago (EFE).- La ciudad de Nueva York ha entregado los primeros permisos, por el momento en modo de prueba, para robotaxis o vehículos autónomos en la ciudad, que estarán operados por Waymo, propiedad de Alphabet, la empresa matriz de Google.

A diferencia de en otras ciudades estadounidenses donde ya operan estos vehículos autónomos, estos taxis futuristas deberán tener un especialista capacitado al volante, ya que la ley del estado de Nueva York exige que la compañía cuente con un conductor al volante en todo momento.

El permiso se ha expedido a un número limitado de robotaxis en zonas de Manhattan y el centro de Brooklyn, según informaron hoy el alcalde, Eric Adams, y el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York.

«Somos una administración protecnología y siempre buscamos formas innovadoras de impulsar el progreso de nuestra ciudad de forma segura», declaró el alcalde hoy en un comunicado.

En tanto, la compañía podrá probar hasta ocho vehículos autónomos en Manhattan y el centro de Brooklyn hasta finales de septiembre de 2025. Tras este periodo de prueba, Waymo podrá solicitar una prórroga.

«Con más de diez millones de viajes realizados en cinco importantes ciudades de Estados Unidos y un sólido historial de seguridad, nos enorgullece trabajar con líderes para sentar las bases y llevar esta tecnología vital a los neoyorquinos algún día», afirmó en el texto Annabel Chang, directora de políticas públicas estatales y locales de Waymo en EE. UU.

Los servicios de taxis autónomos de Waymo ya están disponibles en ciudades como Phoenix (Arizona), San Francisco y Los Ángeles (California), entre otras.

Waymo anunció a principios de este año que planeaba ampliar las pruebas de sus taxis autónomos a más de diez nuevas ciudades del país, incluyendo Las Vegas (Nevada) y San Diego (California). EFE

