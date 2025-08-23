Nuevas protestas en el Reino Unido por los hoteles que albergan a migrantes

Londres, 23 ago (EFE).- Varias ciudades británicas fueron centro este sábado de nuevas protestas por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles, entre un fuerte dispositivo policial debido a la presencia de manifestantes contrarios a los migrantes y de grupos anti-racismo.

Bajo el lema de «Abolir el sistema de asilo», varios cientos de personas se congregaron en ciudades inglesas como Bristol, Exeter, Tamworth, Cannock, Nuneaton, Liverpool, Wakefield, Newcastle y Horley, así como en las escocesas de Aberdeen y Perth y la galesa de Mold para expresar su oposición a los hoteles con migrantes.

En estos lugares también se dieron cita grupos que repudian las protestas, bajo el lema de «Hacerle frente al racismo».

Aunque hubo algunos forcejeos entre manifestantes y agentes, no se produjeron incidentes violentos, pero las fuerzas del orden desplegaron numerosos agentes dado que estas protestas van en aumento en el país y se esperan más para este domingo.

En Bristol (oeste de Inglaterra), la policía montada a caballo intervino para separar grupos rivales en el área de Castle Park, donde los agentes se enfrentaron a los manifestantes y una mujer de 37 años fue arrestada por agredir supuestamente a un trabajador de emergencias.

El inspector jefe de la Policía de Avon y Somerset (oeste inglés), Keith Smith, dijo a los medios que la prioridad de las fuerzas del orden «ha sido facilitar la protesta pacífica y legal de ambos grupos. Nuestros agentes han gestionado admirablemente una situación realmente difícil y me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecerles su profesionalismo. Aunque hubo momentos de disturbios, nos complace informar que las dos protestas transcurrieron sin incidentes significativos».

En estas protestas, los manifestantes antiinmigración cantaron envueltos en banderas de San Jorge (la bandera de Inglaterra) y portaron pancartas contrarias a los hoteles con migrantes, mientras se escuchaban gritos de «esto no se trata de racismo».

Los otros grupos, por su parte, corearon ‘Dilo alto, dilo claro, aquí los refugiados son bienvenidos’ y llevaron carteles que pedían solidaridad y que se detuvieran las deportaciones.

Los sucesos del sábado llegaron en medio de la continua tensión en torno al uso de los hoteles para alojar migrantes, medida que el Gobierno del laborista Keir Starmer ha prometido suprimir para el final de la actual legislatura -2029-, pero avisó de que esto deberá hacerse de manera gradual y ordenada.

Las protestas de hoy se produjeron después de que Tribunal Superior de Londres otorgase el martes al ayuntamiento de Epping, a las afueras de la capital británica, una orden judicial temporal para expulsar a los migrantes del Hotel Bell de esa localidad el 12 de septiembre.

Ese hotel fue centro de protestas tras la imputación del migrante de origen etíope Hadush Gerberslasie Kebatuhursday, residente en ese establecimiento, acusado de agresión sexual por supuestamente intentar besar a una niña de 14 años en la localidad.

Hoy el líder del partido populista de derecha Reform UK, Nigel Farage, que está primero en las encuestas sobre intención de voto, aseguró en una entrevista que planea deportaciones masivas de migrantes si su formación llega al poder.

Entre las propuestas figura la detención de solicitantes de asilo a su llegada en pequeñas embarcaciones, la detención automática y la deportación forzosa a países como Afganistán y Eritrea, afirmó Farage en una entrevista publicada hoy en el diario ‘The Times’.

Farage afirmó que los planes podrían suponer la deportación de cientos de miles de personas.

«Tenemos una crisis masiva en el Reino Unido. No solo representa una amenaza para la seguridad nacional, sino que está provocando una indignación pública que, francamente, no está muy lejos del desorden. Solo hay una manera de detener a la gente que entra en el Reino Unido: detenerles y deportarlos», añadió.

El líder de Reform UK cree que este es su momento decisivo porque, afirmó, el Reino Unido va «cuesta abajo muy, muy rápido» y necesita un «cambio radical», por lo que argumenta que él es el hombre indicado para lograr los cambios. EFE

