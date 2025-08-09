Nueve heridos al descarrilar un tren en el sur de Tailandia

1 minuto

Bangkok, 9 ago (EFE).- Nueve personas resultaron heridas este sábado al descarrilar un tren de pasajeros en el sur de Tailandia que se dirigía a Bangkok, informan fuentes oficiales.

El accidente, que provocó el descarrilamiento de una decena de vagones, se registró a las 5:15 hora local (22:15 GMT del viernes) en la sureña provincia de Prachuap Khiri Khan, a unos 260 kilómetros de la capital, señaló en sus redes sociales el departamento de Relaciones Públicas de la citada provincia.

Los heridos fueron enviados a un hospital de la región, mientras que más de 80 personas resultaron ilesas, apunta el informe provisional.

El tren, que realizaba la ruta entre la sureña ciudad de Su Ngai Kolok (frontera con Malasia) y Bangkok, descarriló al tomar una curva cerca de la estación de Kui Buri, apuntaron las autoridades que investigan las razones del accidente. EFE

nc/ah